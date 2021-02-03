قوة مسلحة تحاول اعتقال صلاح مناع الا انه تمكن من الفرار





علمت مونتي كاروو ان قوة مسلحة من الجيش والشرطة داهمت صباح يوم الأربعاء منزل صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال ، الا انه تمكن من الفرار قبل اعتقاله.

وبحسب صحيفة السياسي فقد دون مجلس السياده بلاغا ضد صلاح مناع بسبب تصريحاته التي اتهم فيها رئيس المجلس البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو بالتدخل لإطلاق سراح وداد بابكر

وفي نوفمبر الماضي قال صلاح مناع لمونتي كاروو انه رفض الامتثال بالحضور لامر تكليف اصدرته نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة في مواجهتة مضيفا” البلاغ ليس بجديد ، تم بتوجية من القوات المسلحة وهو جزء من الصراع الموجود ضد لجنة ازالة التمكين ،انها معركة كبرى والايام القادمة حبلى” على حد تعبيره.

امر تكليف بالحضور في مواجهة صلاح مناع عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد

واشار وكيل ثالث النيابة احمد عمر في خطابه انه في حالة عدم تنفيذ صلاح مناع لامر التكليف بالحضور فانه سيكون عرضة للمساءلة الجنائية بموجب المادة 95 من القانون الجنائي والتي تنص على ان : من يقوم قصداً بمنع تنفيذ أي تكليف بالحضور أو إعلان أو أمر أو بلاغ عام صادر من موظف عام مختص ،أو بالحيلولة دون تنفيذ أي من ذلك أو بنزعه، يعاقب بالسجن مدة لاتجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

واضاف مناع لمونتي كاروو : تم تحريك البلاغ بترتيب من جديد ، هناك ثلاثة بلاغات مفتوحة دي احدهما من شركة زادنا التابعة للجيش في نيابة المعلوماتية والثاني من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقوات المسلحة في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة وبلاغ ثالث من جهة لم يذكرها وكلها بتوجيه من رئيس هيئة الاركان .

وظهر مناع على برنامج بتلفزيون السودان في مايو الماضي ، ووجه اتهامات بغسيل الاموال لشركة زادنا التابعة للجيش السوداني وتعمل أفرعها في مجالات ذات صلة بالبناء والحفريات والطرق والزراعة.

مونتي كاروو