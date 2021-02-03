سياسية
مناع: الحديث عن اعتقالي كلام فاضي
شن عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع، هجوماً لاذعاً على مروجي شائعة اعتقاله، ووصف الحديث عن هروبه بالعبث، وقال لا توجد جهة أمر باعتقالي ولم تتم مداهمة منزلي، وقال لـ(السوداني) انا موجود بالمنزل ولم أهرب ولم يصدر أي أمر اعتقالي ضدي، وطالب مناع الدولة بسن عقوبات مشددة لملاحقة مروجي الشائعات.
صحيفة السوداني
2 تعليقات
انت مكانك الزريبة يا عجل مخصي .. عاوز تعمل لنفسك مكانة .. والله هانت الزيك انت لا يسوي قلامة صفر جاي تعمل لنفسك قيمة .. وشك اقطع الخميرة من الدنيا تتتتتتفففففففففف عليك قوم يا عاطل ما تستعجل كلو باوانو
البل البل فقط هو من ينتظرك ..من حقك تحسس خوفك.
نشوف فيك يوم اجل ام عاجلا. يا ظالم يا ورع الإنقاذ