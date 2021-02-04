البشير يكتسح حمدوك ويحقق فوزا ساحقا في استطلاع للرآي عبر منصات التواصل الاجتماعي





حقق الرئيس السوداني السابق عمر البشير فوزا ساحقآ علي رئيس الوزراء الحالي د. عبدالله حمدوك

وتم ذلك عبر استطلاع للرأي تم طرحه في منصات التواصل الإجتماعي تحت عنوان ( الشخص الممكن يحل مشاكل البلد دي منو? ) وكانت النتيجة اكتساح الرئيس السوداني السابق المشير عمر حسن احمد البشير الذي حقق من الاصوات 1365 بينما حقق رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك 636 وحققت شخصية قومية يتفق عليها الشعب 452 صوتآ وبهذه النتيجة حصل الرئيس السابق عمر البشير علي اكبر نسبة في الاصوات مكتسحآ رئيس الوزراء الحالي عبدالله حمدوك كما موضح في الصورة ادناه .

ويعيش السودان أوضاع مأساوية في ظل غياب العديد من السلع والخدمات حيث تجاوز سعر صرف الدولار 350 جنيه في السوق الموازي وارتفعت معدلات التضخم لمستوى غير مسبوق في تاريخ السودان ، بينما إنعدم غاز الطبخ و الوقود والخبز والدواء وتوقفت عدد من المستشفيات والمراكز الطبية عن تقديم الخدمة لانعدام الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية .

متابعات عين الحقيقة ــ السودان