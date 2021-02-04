البشير يكتسح حمدوك ويحقق فوزا ساحقا في استطلاع للرآي عبر منصات التواصل الاجتماعي
حقق الرئيس السوداني السابق عمر البشير فوزا ساحقآ علي رئيس الوزراء الحالي د. عبدالله حمدوك
وتم ذلك عبر استطلاع للرأي تم طرحه في منصات التواصل الإجتماعي تحت عنوان ( الشخص الممكن يحل مشاكل البلد دي منو? ) وكانت النتيجة اكتساح الرئيس السوداني السابق المشير عمر حسن احمد البشير الذي حقق من الاصوات 1365 بينما حقق رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك 636 وحققت شخصية قومية يتفق عليها الشعب 452 صوتآ وبهذه النتيجة حصل الرئيس السابق عمر البشير علي اكبر نسبة في الاصوات مكتسحآ رئيس الوزراء الحالي عبدالله حمدوك كما موضح في الصورة ادناه .
ويعيش السودان أوضاع مأساوية في ظل غياب العديد من السلع والخدمات حيث تجاوز سعر صرف الدولار 350 جنيه في السوق الموازي وارتفعت معدلات التضخم لمستوى غير مسبوق في تاريخ السودان ، بينما إنعدم غاز الطبخ و الوقود والخبز والدواء وتوقفت عدد من المستشفيات والمراكز الطبية عن تقديم الخدمة لانعدام الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية .
متابعات عين الحقيقة ــ السودان
16 تعليقات
البشير الدكران..
ههههه مش كدا يا حمدوووك
الفرق البشير جاء للتعمير حتي لو اخطاؤ حمدوك جاء للتدمير البشير وطني وحمدوك عميل البشير ينتهج الاسلام وحمدوك يحارب الاسلام لو ترشح حمدوك لهزمته نفسه ويجب محاكمته وليس ترشيحه
لا مقارنة فحمدوك فاشل وسلبي وعميل يتبني الفشل ومنهجه هدم المجتمع ولا غير ،الله يقلعه. ومن معه
يلا طلوعوا من بيت الإصلاحية أصلاُ قالوا الكلب بريد خناقو
عليك مين البخنق فيكم الان الخبره الواحده بكم والغاز والدقيق زمن حتي الدول جيرانا تاكل الان الشعب المسكين ده ياكل من وين
كده ظلم للبشير .. حمدوك مين البقيف قدام البشير .. اولا اعتذروا للبشير لانو حمدوخ ده ما مقياس عشان تعرفوا الوزن الحقيقي للبشير .. حمدوخ وزمرتو مجموعة طير ما عارفين هم منو عشان اكونو مقياس لوزن الريشة .. والانسان بقيسوه بما قدمه .. ديل قدموا شنو غير الدمار والغلاء الفاحش والجوع والمرض والفوضي والفساد وقلة الادب .. كونوا منصفين اصغر موظف في حكومة البشير ولا كل هذا الكرور .. حكومة زي ديل العدة ورئيس وزارء اطقش ووزراء هبل اها ديل تتوقع منهم شنو
كدى ظلمتوا البشير لاتوجد مقارنة بينهم
الانتخابات اذا هي حق اصيل للشعب فهي من يحدد استمرار الفاشلييييين او هروبهم مره اخري بجوازاتهم الكندية وغيرها الي حيث اتو
الموقع معروف حق كيزان لاتوجد مقارنة بين المجرم البشير والمحترم حمدوك
هذا زمانك يا مهازل و السودان لو لا هؤلاء اللصوص الحرامية الفاسدين لكان في مصاف الدول المتقدمة، و لكن هذا زمن المهزلة و الانحطاط ، يتقدم السارق الماجور الاجرب انه حامي حمى الدين و الإسلام يا ناس اتقوى الله حتي لو حمدوك فاشل هذا البشير لص و حرامي هو واخوان و زوجته و اخوانها و كل الدليل وجوده في السجن بحكم قضاء يتبع للكيزان.
و نرجع الي من قام بهذا الاستطلاع هذا الموقع الكيزاني الماجور يصطاد في الماء العكر و يزيف الحقائق من اجل مصلحة ذاتية ضيقة و شوية مال و هذا نهج كيزاني أصيل المال ثم المال ثم المال و لا ذكر للوطن .
الاستطلاع يا كيزان تعملوهو بين البشير والبرهان/حميدتي .
لأنو بين البشير وحمدوك ما أساس تقوم عليه المفارنة .
و الله دى اهانة للسيد البطل القائد البشير حفظه الله تعالي و رعاه و ما بنقبلها عمبلوك شنو و وسخ شنو دا تربية ملاهي و بارات و مخدرات اضف ليها العماله و الخيانة و الخساسه و النحاسه مفروض المقارنه تكون بين البشير و البطل صدم حسين له الرحمة فقط الباقي كله دجاج.
و معروف الغرب و اليهود و امريكا و كلابها و خنازيرها من الدول العربية و الافريقية عدوها الاول هو من يعمر بلاده و السيد القائد البشير يعتبر والد السودان الحديث.
و كل ما نراه الامن تدهور و انهيار متتالي في كل شيء هو كرامه من كرامات البشير للشعب تشهد و تتحدث و تكورك لتثبت لهذا الشعب الجاحد المتمرد على الخق ناكر النعمه بان الرئيس البشر اشرف و اطهر و إذكاء من حكم البلاد.
يحب علينا بالعودة الصادقة لله تعالي في علاه يجب ان نعود للدين و لحب الجار و اكرام الضيف و إغاثة الملهوف.
لا مخرج الا بالعودة لشرع الله تعالى.
ارجع ياا عمر البشير
اتقوا الله ايها الشعب السوداني .. لا تلبسوا الحق بالباطل و تكتموا الحق و انتم تعلمون.. ده كلام ينم عن جهلنا كشعب بما يجب أن نقول و حتى لو أخطأ حمدوك فلا يصل خطأه إلى واحد من الألف من أخطاء البشير و يكفي انه هو و زمرته من تسببوا في ما نحن فيه الآن بعد أن نهبوا ثروات البلد و خلونا فريسة للفشلة و حديثي العهد بالسياسة
والله اغبي من الكيزان لم يخلق الله…
ما طبعا زي زمان لما يدهشونا بب سؤال (سريع الحصان ولا غريق البحر؟)..
زول مجرم وقاتل وفاسد ومرتشي ومتسول وكاذب والمفروض يعلق ويشنق علي جزوغ الاشجار في الشارع وبين رجل ترك وظيفة مرموقة بالأمم المتحدة يتجاوز مرتبه السنوي المليون دولار غير البدالات وجاء لينتشل جثة بلد هامدة ويعيد اليها الحياة..كيزان وهم الله لا غز فيكم بركة
رغم انو حمدوك كل الظروف كانت معه لكنه كان فاشلا بدرجة ممتاز
ورغم انو البشير كانت كل الظروف ضده الا انه كان ممتاز بدرجة ممتاز