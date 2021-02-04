إعفاء الحكومة السبت المقبل .. والثورية ترفض منح مساري الوسط والشمال حقائب وزارية





كشفت مصادر متطابقة “للجريدة” عن تفاصيل اجتماع مجلس شركاء الفترة الانتقالية وأكدت أنه سيتم اعفاء الحكومة بعد غد السبت واعلان أعضاء الجبهة الثورية الذين ستتم إضافتهم للمجلس السيادي وهم الطاهر حجر، الهادي ادريس ، ومالك عقار ، وأشارت الى إرجاء قوى الحرية والتغيير تسمية مرشحيها من المدنيين للسيادي الى وقت لاحق وأرجعت ذلك لعدم مناقشتها حتى الآن ورجحت ذات المصادر أن يتم اعلان الحكومة الأحد أو الاثنين، وقالت: تم استكمال تسليم قوائم المرشحين لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وسيقوم بدوره باجراء مشاورات حولها ووضع لمساته الأخيرة وسيتم اعلان الحكومة مطلع الأسبوع المقبل، وأكدت المصادر أن الجبهة الثورية تمسكت بموقفها الرافض لمنح مساري الوسط والشمال أي حقيبة وزارية من حصتها، وبررت ذلك بأن المسارين وقعا مع الحكومة ولم يطالبا بمنح حصص أو ترتيبات أمنية وأكدت المصادر أن رئيس مسار الوسط شارك في اجتماع مجلس الشركاء ولم يبدي أي اعتراض خلاله على ذلك.

الخرطوم: سعاد الخضر

صحيفة الجريدة