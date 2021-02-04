إعفاء الحكومة السبت المقبل .. والثورية ترفض منح مساري الوسط والشمال حقائب وزارية
كشفت مصادر متطابقة “للجريدة” عن تفاصيل اجتماع مجلس شركاء الفترة الانتقالية وأكدت أنه سيتم اعفاء الحكومة بعد غد السبت واعلان أعضاء الجبهة الثورية الذين ستتم إضافتهم للمجلس السيادي وهم الطاهر حجر، الهادي ادريس ، ومالك عقار ، وأشارت الى إرجاء قوى الحرية والتغيير تسمية مرشحيها من المدنيين للسيادي الى وقت لاحق وأرجعت ذلك لعدم مناقشتها حتى الآن ورجحت ذات المصادر أن يتم اعلان الحكومة الأحد أو الاثنين، وقالت: تم استكمال تسليم قوائم المرشحين لرئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك وسيقوم بدوره باجراء مشاورات حولها ووضع لمساته الأخيرة وسيتم اعلان الحكومة مطلع الأسبوع المقبل، وأكدت المصادر أن الجبهة الثورية تمسكت بموقفها الرافض لمنح مساري الوسط والشمال أي حقيبة وزارية من حصتها، وبررت ذلك بأن المسارين وقعا مع الحكومة ولم يطالبا بمنح حصص أو ترتيبات أمنية وأكدت المصادر أن رئيس مسار الوسط شارك في اجتماع مجلس الشركاء ولم يبدي أي اعتراض خلاله على ذلك.
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
4 تعليقات
فالتذهب الحكومة الفاشلة هذه للجحيم واليسأل كل وزير فيها نفسه ماذا قدم للسودان اثناء عمله فيها ؟ غير انه كسب المزيد من المال والمخصصات والمرتبات من دم المواطن دون ان ينجز اي عمل له .
تغيير الحكومة اصبح عندنا مثل تبديل الجزم لا فائدة منها ؟
هذه الحكومة الرابعة مثذ اندلاع الثورة وكانت جيمعها حكومات فاشلة واخرها افشل حكومة مرت على السودان
لمتى يثابر الفشل اهل السودان في حكوماتهم تذهب حكومة فاشلة وتاتي افشل منها لماذا؟ يا شعبي الفضل ؟؟؟
الصحيح ان تكتب فلتذهب و ليسأل.. خطأ شائع.
عذرا لكن القصد فائدة الجميع.
الحكومه مافيها أهل الشمال ولا وزير كلها غرابه ناس سلاح اما المسالمين في ستين داهيه ونحن لا نتشرف أن نكون بهذه الحكومه الاجنبيه وقت الحاره كل زول بطلع جوازه الأجنبي وسلام ياصاحبي
الحكومه مافيها أهل الشمال ولا وزير كلها غرابه ناس سلاح اما المسالمين في ستين داهيه ونحن لا نتشرف أن نكون بهذه الحكومه الاجنبيه وقت الحاره كل زول بطلع جوازه الأجنبي وسلام ياصاحبي كده يا ادمن علمني اشترك كيف بعد مراجعتك المرفوضه