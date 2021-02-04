ياسر العطا: تقدمت باستقالتي من رئاسة لجنة إزالة التمكين

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تعليق واحد
لجنة اراحة الحاقدين…. اعداء الدين .. قالوا الكيزان تجار دين … طيب تعالوا انتو طبقوا الدين كما الصحابة … مش تحللوا الرزيله وتحرروا الناس من ارشادات وتوجيهات دينهم الذي ارتضوا به…
ليست ازالة التمكين…. اسالكم بالله السودان ده كله لو عصروه بيجيب قرية في امريكا…. وهي الدولة المسيطره والتي يجب الانصياع لها…. ماذا فعلت لنا من قبل ومن بعد….
اين هي منتجاتنا ومصانعنا وثرواتنا المليارية حتي تتم سرقتها…
انهم يحاولون السيطره علي عقولنا ولكنها عصية عليهم فنحن ابناء وطن غبش وهم ابناء وطن لحسوا من خير اسيادهم الاغراب وتعودوا علي ذلك