ياسر العطا: تقدمت باستقالتي من رئاسة لجنة إزالة التمكين





كشف الفريق ركن ياسر العطا لـ”السوداني” عن تقديمه باستقالته من رئاسة لجنة إزالة التمكين، ولم يفصح العطا عن أي تفاصيل بخصوص استقالته.

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

السوداني