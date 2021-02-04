الفريق العطا : وجهت مكتبي بعدم استلام أي عمل خاص بلجنة إزالة التمكين





كشف الفريق ركن ياسر العطا عن تقديمه باستقالته من رئاسة لجنة إزالة التمكين. وبحسب صحيفة السوداني ، قال العطا في تصريح خاص لـ(السوداني): “حول ما يشاع عن رفض الاستقالة، لا أعلم لي، ولم يأتيني رد، ووجهت مكتبي بعدم استلام أي عمل خاص باللجنة الموقرة، وتحويله لأخي ود الفكي”. واضاف: “تفرغت لملفات أخرى لا تقل أهمية”.

الخرطوم(كوش نيوز)