سياسية
الفريق العطا : وجهت مكتبي بعدم استلام أي عمل خاص بلجنة إزالة التمكين
كشف الفريق ركن ياسر العطا عن تقديمه باستقالته من رئاسة لجنة إزالة التمكين. وبحسب صحيفة السوداني ، قال العطا في تصريح خاص لـ(السوداني): “حول ما يشاع عن رفض الاستقالة، لا أعلم لي، ولم يأتيني رد، ووجهت مكتبي بعدم استلام أي عمل خاص باللجنة الموقرة، وتحويله لأخي ود الفكي”. واضاف: “تفرغت لملفات أخرى لا تقل أهمية”.
الخرطوم(كوش نيوز)
تعليق واحد
من بداية تكوين لجنة إزالة التمكين ياسر العطا يصرح بالسالب ضد اللجنة وكأنه لا يرأسها,.والبرهان وحميدتي يصفون الحكومة بالفشل متناسين انهم مشاركين فيها.,هؤلاء توجهاتهم عكس توجهات إزالة التمكين ومحاسبة الفاسدين وناهبي أموال الشعب.!