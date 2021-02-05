قبيلة الشايقية تطالب باطلاق سراح كل المعتقلين من أبناء الشمال فوراً





#بيان_هام_من_قبيلة_الشايقية

الأهل والأصدقاء

ظللنا نتابع بقلق شديد وجود أبناء الشايقية داخل المعتقلات والسجون دون محاكمة ومصادرة الأموال والممتلكات، فى استهداف واضح لأبناء الشمال، مما أدى الى الاحتقان وإثارة النعرات فى مكونات المجتمع، عليه نناشد قيادة الدولة ومجلس الوزراء والنائب العام وجميع الجهات المختصة باطلاق سراح كل المعتقلين من أبناء الشمال فوراً وإسترداد كل الممتلكات، وتقديم من ثبت فساده لمحاكمة عادلة، وإلا سنلجاء إلى التصعيد والمقاومة لأخذ الحقوق.

عثمان سيد أحمد بشير أغا

ناظر عموم قبيلة الشايقية

الخميس ٤ فبراير٢٠٢١