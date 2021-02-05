الجيش يصد هجوماً إثيوبياً في” بركة نورين” ويكبد الغزاة خسائر فادحة





كشفت مصادر عليمة عن حدوث اشتباكات بين الجيش السوداني والمليشيات الإثيوبية وتبادل للذخيرة الحية بين الجانبين بمنطقة آدم حمودة شرق قرية بِركة نورين بمحلية القُرِّيشة بولاية القضارف عند الثامنة صباح أمس الخميس استمرت لربع ساعة من الزمن بعد توفر معلومات عن تواجد قوات إثيوبية بمشروع مالكا داخل الأراضي السودانية .

وأَكَّدت المصادر مقتل جندي سوداني وإصابة (7) جنود آخرين بجروح خفيفة، ونوّهت المصادر هدوء الأوضاع بالمنطقة وتطويق كامل لقوات الجيش للمنطقة بعد تكبيد المليشيات الإثيوبية خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

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