قيادي بالتغيير : لجنة ازالة التمكين لن تتاثر باستقالة رئيسها





شدد القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد عصمت على ضرورة استمرار لجنة ازالة التمكين في المرحلة الانتقالية لجهة انها تستند على نص قانوني في الوثيقة الدستورية وقلل عصمت في تصريح لـ(الجريدة) من استقاله رئيس اللجنة الفريق ياسر العطا واستبعد أن تؤثر على أداء اللجنة ومهامها بسبب تواجد الرئيس المناوب واللجان المتخصصة وجزم بان الامور ستمضي في غيابه ودلل علي ذلك ان القرارت التي صدرت مؤخرا كانت تصدر بتوقيع الرئيس المناوب، وقطع بأن هنالك تردد من قبل المكون العسكري مؤكدا والاستقالة تؤكد الهواجس لدى مناصري الثورة.

وأوضح أن اللجنة تستمد مرجعيتها من النصوص الدستورية وتابع : هذه الحملة لم تكن من فراغ والكل يعلم ان اللجنة قامت بدور كبير في تعرية رموز النظام السابق و ظل اعلام النظام البائد يسعى لتمليك ادوات المناهضة بشتى السبل والتقليل من حجم انجازات اللجنة وأكد على ضرورة الاهتمام بتلك المحاولات ولفت الى أن قرارات اللجنة الاخيرة لامست العصب الحي لقيادات كبيرة أجرمت في حق الشعب.

الخرطوم : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة