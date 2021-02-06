الأمم المتحدة: الوضع في تيغراي الإثيوبية الآن “مقلق للغاية”





صرحت الأمم المتحدة في تقرير جديد أن حياة المدنيين في منطقة تيغراي المحاصرة في إثيوبيا أصبحت “مقلقة للغاية” ومع تزايد الجوع والقتال يمثل عقبة أمام الوصول إلى ملايين الأشخاص بالمساعدات. وحذر المستشار الخاص للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية يوم الجمعة من أنه بدون اتخاذ تدابير عاجلة فإن مخاطر الجرائم الفظيعة “تظل مرتفعة ومن المرجح أن تزداد سوءًا”. وبحسب سونا ، أدى الصراع الذي هز واحدة من أقوى الدول الإفريقية من حيث عدد السكان – حليف أمني رئيسي للولايات المتحدة في القرن الأفريقي – إلى مقتل آلاف الأشخاص وهو الآن في شهره الرابع. لكن لا يُعرف سوى القليل عن الوضع بالنسبة لمعظم سكان تيغراي البالغ عددهم (6)ملايين ، حيث يُمنع الصحفيون من الدخول ، والإتصالات غير مكتملة والعديد من عمال الإغاثة يكافحون للحصول على إذن للدخول.

الخرطوم(كوش نيوز)