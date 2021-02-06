سياسية

مناوي : “قوش ما عنده مستقبل في البلد دي”

2021/02/06
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قطع رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي بأن مدير المخابرات السابق الفريق أول صلاح عبدالله قوش ليس له مستقبل في السودان، وقال مناوي في مؤتمر صحفي اليوم بقاعة الصداقة: “قوش ماعنده مستقبل في البلد دي”

ودعا مناوي للتعامل مع الإسلاميين، وقال: يجب أن نتعامل مع الإسلاميين الموجودين والتعايش معهم طالما كانوا سودانيين، وتابع ” لو عندي أمر البلد إتعامل مع الإسلاميين والقانون يأخد مجراه

المصدر :السودان الجديد

2021/02/06
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