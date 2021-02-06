سياسية
مناوي : “قوش ما عنده مستقبل في البلد دي”
قطع رئيس حركة تحرير السودان مني اركو مناوي بأن مدير المخابرات السابق الفريق أول صلاح عبدالله قوش ليس له مستقبل في السودان، وقال مناوي في مؤتمر صحفي اليوم بقاعة الصداقة: “قوش ماعنده مستقبل في البلد دي”
ودعا مناوي للتعامل مع الإسلاميين، وقال: يجب أن نتعامل مع الإسلاميين الموجودين والتعايش معهم طالما كانوا سودانيين، وتابع ” لو عندي أمر البلد إتعامل مع الإسلاميين والقانون يأخد مجراه
المصدر :السودان الجديد
تعليق واحد
إنت مجرم الحرب أيضا ما عندك مستقبل فى البلد دى إلا كان تمشى تشاد