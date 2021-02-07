سياسية
برمة ناصر: استهداف صلاح مناع استهداف لحزب الأمة
دافع رئيس حزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة ناصر عن عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع ووصف ما يحدث له بالاستهداف واعتبره استهدافاً لحزب الأمة.
وقال ناصر:” صلاح مناع جزء من اللجنة ولا يعمل بمفرده بل وفق القانون بناء على تكليف من حكومة الفترة الانتقالية ” ، داعياً إلى محاسبته في حال تجاوزه القانون، وأضاف ناصر في حوار مع (الجريدة) ينشر بالداخل ( أنا لا أريد أن أدافع عن صلاح مناع بل أريد أن أدافع عن الحق وإن كان صلاح مناع تجاوز صلاحيته المحددة له فلابد أن يحاسب) ، وأردف تكوين لجنة التفكيك من حيث المبدأ صحيح وشكلت من أجل إزالة تمكين النظام البائد ومحاسبة مفسديه، مشدداً على ضرورة الوقوف معها لجهة أنها تحمي الثورة وتحقق أهدافها.
الخرطوم : أحمد جبارة
صحيفة الجريدة
تعليق واحد
اي حد يدافع عن صلاح مناع او لجنة التمكين حزب كان او فرد او مجموعة او جماعة نسالهم عن قروش اللجنة النهب والاستهبال مرت من عندهم…
لانو الكلب ينبح حفظا لي ضنبو..