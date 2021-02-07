أهالي وأبناء (الخرطوم) يفوضون الجيش للإطاحة بـ(الحكم المدني) وإعلان انتخابات مبكرة





دعا رئيس كيان أهالي وأبناء ولاية الخرطوم خلف الله دفع الله القوات المسلحة إلى استلام السلطة وإيقاف نشاط الحكومة الانتقالية والإطاحة بها، وقال إننا لم نفقد الأمل بوجود القوات المسلحة والدعم السريع.

وقال في المؤتمر التحضيري لقضايا ولاية الخرطوم الذي عقدته الإدارات الأهلية وتجمع شباب وقرى وأرياف الخرطوم بقاعة الصداقة أمس السبت بحسب صحيفة المواكب، “نحن الشعب نفتقد لأهم مقومات الحياة”، وأضاف “هذه المطالب التمست من الشارع وكل الناس بتقول كفاية للفترة الانتقالية”.

وقال دفع الله “نعلم علم اليقين ما يعانيه المواطن”، وأشار إلى أنه لم يتحدث بحزبية وإنما كمواطن وأشار إلى أن الشعب لم يخرج على النظام السابق لتغيير مراكز القيادة فقط وأن الوطن يحتاج لقائد وطني وكفاءات.

فيما شكا رئيس تجمع شباب أرياف وقرى ولاية الخرطوم محمد سليمان يحيى بابكر من عدم وجود اهتمام بالرعاية الصحية والتعليمية، وأشار إلى أن هنالك دراسات قدمت لإيجاد حلول لمشاكل أرياف ولاية الخرطوم لكنها لم ترى النور. وقال المك عجيب الهادي إن اللقاء التحضيري تاريخي جمع الإدارات الأهلية مع الشباب ورموز المجتمع لبحث مشاكل ولاية الخرطوم.

الخرطوم (كوش نيوز)