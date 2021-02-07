أهالي وأبناء (الخرطوم) يفوضون الجيش للإطاحة بـ(الحكم المدني) وإعلان انتخابات مبكرة
دعا رئيس كيان أهالي وأبناء ولاية الخرطوم خلف الله دفع الله القوات المسلحة إلى استلام السلطة وإيقاف نشاط الحكومة الانتقالية والإطاحة بها، وقال إننا لم نفقد الأمل بوجود القوات المسلحة والدعم السريع.
وقال في المؤتمر التحضيري لقضايا ولاية الخرطوم الذي عقدته الإدارات الأهلية وتجمع شباب وقرى وأرياف الخرطوم بقاعة الصداقة أمس السبت بحسب صحيفة المواكب، “نحن الشعب نفتقد لأهم مقومات الحياة”، وأضاف “هذه المطالب التمست من الشارع وكل الناس بتقول كفاية للفترة الانتقالية”.
وقال دفع الله “نعلم علم اليقين ما يعانيه المواطن”، وأشار إلى أنه لم يتحدث بحزبية وإنما كمواطن وأشار إلى أن الشعب لم يخرج على النظام السابق لتغيير مراكز القيادة فقط وأن الوطن يحتاج لقائد وطني وكفاءات.
فيما شكا رئيس تجمع شباب أرياف وقرى ولاية الخرطوم محمد سليمان يحيى بابكر من عدم وجود اهتمام بالرعاية الصحية والتعليمية، وأشار إلى أن هنالك دراسات قدمت لإيجاد حلول لمشاكل أرياف ولاية الخرطوم لكنها لم ترى النور. وقال المك عجيب الهادي إن اللقاء التحضيري تاريخي جمع الإدارات الأهلية مع الشباب ورموز المجتمع لبحث مشاكل ولاية الخرطوم.
الخرطوم (كوش نيوز)
6 تعليقات
هو الجيش من يدعم التهريب وتجار العملة والله المستعان ولقد قال البرهان وقع من الحرية والتغيير لكننا
سوف نضربهم بالاقتصاد وقد حصل اين اموال شركات الجيش ولماذا الامن غياب ومحاربة تجار العملة والتهريب غير موجوده
والله المستعان
ياخي في جيش بدعم تهريب. طيب تاعذ نفسو ليه. ما يشتغل بدون ما يكون جيش. جيش بحارب من سنة ٥٦ قدام الالاف من الشهداء. ولو ما الجيش ما كان اتولدت واريتك م اتولدت
هههههههههه والله كلام؟؟؟
كل من هب ودب ياخد قرشين ويتكلم بلسان المؤتمر الوطني….
عشم ابليس في الجنه،،،،،
العبوا غيرها؛؛؛؛؛
ورينا انته يابتاع ابليس في الجنه الحل نحنا مواطنين بسطا عايزين لقمه عيش كريمه غير م له ورينا الحل اكيد ما عندك لأن كفااتك ما عندها حل قورو ياخ اي زول اتكلم تقولو كوز الله لابارك فيكم
ههههههه كلامك صاح دول مأجورين
ورينا انته يابتاع ابليس في الجنه الحل نحنا مواطنين بسطا عايزين لقمه عيش كريمه غير م له ورينا الحل اكيد ما عندك لأن كفااتك ما عندها حل قورو ياخ اي زول اتكلم تقولو كوز الله لابارك فيكم