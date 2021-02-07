قرار وزاري بحل اتحاد سباق الخيل





أصدرت المهندسة ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة قرارا وزاريا رقم (١١) لسنة ٢٠٢١ ، يقضي بحل الاتحاد الرياضي السوداني لسباق الخيل على أن تؤول جميع أصوله العقارية والمنقولة لوزارة الشباب والرياضة. وجاء القرار عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م وإستناداً إلى نص المادة (44) من قانون الهيئات الشبابية والرياضية لسنة 2016م وبعد الإطلاع على تقرير المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة المستند على تقرير لجنة التفتيش الخاصة بالإتحاد الرياضي السوداني لسباق الخيل، والبيانات والمعلومات الواردة من آلية الإشراف الإداري والمالي على إتحادات الخيل وما ورد فيه من تجاوزات مالية وإدارية وسوء إدارة للموارد المالية وإهدار للمال العام مما يتعذر معه استمرار النشاط الرياضي بالكيفية التي يدار بها الأن. وسيتم استلام الأصول خلال (72 ساعة) من صدور القرار والذي يعمل به من تاريخ التوقيع عليه اليوم الأحد الموافق السابع من فبراير 2021. وبحسب سونا ،كان تقرير المفوضية الوطنية لهيئات الشباب والرياضة بعد التفتيش الرقابي للأداء الإداري والمالي للإتحاد الرياضي لسباق الخيل خلال دورة عمله للأعوام (2018-2022م) والتي يترأسها السيد مصعب احمد البشير كشف عن وجود عدد كبير من المخالفات منها عدم تنفيذ توصيات المراجعة السابقة وتكررت ذات السلبيات حتى العام 2019 إضافة الى عدم وجود محاسب ومراجع داخلي للإتحاد. عدم وضع لائحة داخلية. عدم إعداد سجل للأصول المالية. عدم فتح دفتر العهد. إصدار شيك بقيمة (26 ألف جنيه) بدون عقد. صرف مبلغ (23600 جنيه) قيمة تذاكر طيران دون إرفاق التذاكر كمستندات مؤيدة للصرف. إصدار شيكات لشراء سلع بمخالفة الإجراءات الشراء.

الخرطوم(كوش نيوز)