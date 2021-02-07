والي الخرطوم يمنع فرض رسوم على بائعات الشاي





منع والي ولاية الخرطوم أيمن خالد نمر فرض أي رسوم على كراسي بائعات الشاي والدرداقات.

وقال نمر إن هذه الرسوم تحمل سمة النظام المباد الذي كان يفرض رسوماً على أصحاب الحرف الصغيرة وملاحقة البسطاء وأضاف (لا يجوز أن يستمر الوضع كما هو في ظل حكومة الثورة).

وشدد على أن هذه التوجيهات واجبة النفاذ وتم حسمها خلال مناقشات إعداد موازنة حكومة الثورة دعماً لذوي الدخل المحدود .

ووجه نمر بالالتزام بالاشتراطات الصحية واستخراج الكروت الصحية والمحافظة على صحة البيئة والنظافة واستخدام السلات لوضع النفايات كما يجب مراعاة عدم قفل الممرات ومداخل مواقف المواصلات ومساعدة السلطات المختصة في المحافظة على النظام والأمن والسلامة.

المصدر: باج نيوز