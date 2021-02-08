وجدي صالح: ما حدث لمناع فرصة ولا نراهن إلا على الشعب





أكد عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح، أن ما حدث لعضو اللجنة صلاح مناع يمثل فرصة أمامها لتنظيف صفوفها ومعرفة مَن يقف أمام تنفيذ أهداف الثورة.

وقال وجدي في تغريدة على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”، إن ما حدث لمناع فرصة لننظف فيها صفوفنا ونعرف مَن يدعم الثورة وأهدافها، ومَن يضع أمامها المتاريس”، وأشار إلى أن لجنة إزالة التمكين لا تُراهن في تحقيق أهدافها إلا على سند ورقابة الشعب السوداني وثواره، وأضاف “من رَاهَنَ على الشعب لن يخسر”.

صحيفة الصيحة