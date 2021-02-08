تِرِك: الوثيقة الدستورية فُرضت من الخارج ولا تصلح لحكم السودان





دعا رئيس المجلس الأعلى لنظارات عموم البجا محمد الأمين تِرِك، الأحزاب السياسية والعسكرية لإعلاء المصالح الوطنية على الذاتية .

وشدّد تِرِك، على ضرورة احترام المؤسسات العدلية والقانونية والابتعاد عن روح التشفي في مُواجهة المُجرمين .وانتقد تِرِك، الوثيقة الدستورية واعتبر أنها فُرضت من الخارج ولن تصلح لحكم السودان .وأكد تِرِك أنهم لا يسعون لإسقاط الحكومة، بل تقديم مُقترح لإصلاحها، وأوضح أنّ أمر الخروج للشارع سَيُدرس ويُخضع للتقييم في الوقت المناسب، وأضاف: (نحن لا نقف مع حزب إسلامي أو يساري والبلد دي ماحقت زول، حقّتنا كلنا ويجب أن نكون وطنيين).

الخرطوم- فاطمة علي

صحيفة الصيحة