إعلان الحكومة الجديدة مساء اليوم





يعقد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في السابعة من مساء اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء يعلن من خلاله الحكومة الجديدة، والتي تتكون من قوى الثورة إضافة لحركات الكفاح المسلح.

صحيفة السوداني