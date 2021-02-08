نهب للممتلكات الخاصة بالأبيض والوالي يوضح الحقائق لـ”السوداني”





تشهد مدنية الأبيض، انفلاتاً أمنياً كبيراً هذه الساعات عقب تظاهرات طلابية بالمدينة، حيث خرج الطلاب احتجاجاً على انعدام الخبز، وقاموا بحرق أحد البصات التي خصصت لنقلهم.

وقال والي شمال كردفان خالد مصطفى لـ”السوداني”، إن فلول النظام السابق هم من يُحرِّكون التظاهرات الحالية، وإنهم استخدموا بعض مرتادي الإجرام في النهب والسلب بالمدينة، وكشف عن حرق عدد من المخازن التجارية وبص سفري بواسطة ما أسماهم بالمُخرِّبين، وتوعّد الوالي بحسم التفلتات وملاحقة المتفلتين بالقانون، وقال إنهم مع التظاهر السلمي وضد التخريب.

صحيفة السوداني