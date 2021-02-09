العدل والمساواة :سنسحب معتصم محمد صالح من وزارة الرعاية





قال نائب أمين الأمانة الاستراتيجية بحركة العدل والمساواة جمال حامد إن الحركة ستسحب معتصم محمد صالح الناطق الرسمي بإسمها من وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية ، وكشف جمال في تصريحات لـ(الجريدة) أن رئيس المكتب السياسي لحركة العدل سليمان صندل ، سلم مكتب رئيس الوزراء عبدالله حمدوك أمس خطاباً أكد فيه أن المرشح الأوحد لوزارة الرعاية هو نائب رئيس الحركة الأستاذ أحمد آدم بخيت مشدداً بأن الحركة لن تتراجع عن مرشحها وستعقد اليوم اجتماعاً لبحث الموقف الذي إن لم يحسم سيحدث (ربكة) تنظيمية داخل العدل بحسب جمال.

صحيفة الجريدة