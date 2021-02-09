إبراهيم الشيخ : كل مكونات هذه الحكومة متفقة على التطبيع مع إسرائيل





الخرطوم: حافظ كبير

أكد وزير الصناعة والقيادي في الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ أن كل مكونات الحكومة الجديدة متوافقة حول التطبيع مع إسرائيل، وقال الشيخ في حوار مع “الجريدة” ينشر بالداخل أن أي طرف قادم إلى هذه الحكومة من أي مكون من المكونات، من الأحزاب السياسية أو القوى المدنية أو أي جهة من الجهات، يعلم أن هذا ملف التطبيع من الملفات الأساسية التي ستجابه المرحلة القادمة، وأن التعاطي معه إيجاباً لابد أن يكون واضحاً وشفافاً، وأوضح الشيخ أن الأمر مقرر في برنامج الحكومة في محور العلاقات الخارجية، وأن الناس جميعاً على وعي تام بأن الحكومة ماضية في مسألة التطبيع بما يخدم مصالح البلد العليا، وأن المهمة الأساسية هي خدمة مصالح البلد العليا، وأي ملف يخدم مصالح البلد العليا ليس من ثمة تحفظات حوله ولا ينبغي أن يكون.