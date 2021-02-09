بمشاركة الكوميديان عبد الله فضيل .. عائشة الجبل تغني (مطلقة)





بعد الهجوم اللافت عليها في الفترات الأخيرة، ظلت الفنانة عائشة الجبل تحاول أن تقدم أغنيات جديدة حتى تخرج بها إلى عالم الأغنيات الرصينة والجادة والأغنيات ذات المواضيع التي تخدم المجتمع، حيث تستعد الفنانة عائشة الجبل، لتقديم أغنية جديدة على طريقة “فيديو كليب”.

وذكر الصحفي محمد الخاتم الأمين أن العمل الجديد للجبلية أوشك على الانتهاء، وتجرى عليه عمليات الإخراج الأخيرة. الأغنية المنتظرة تحمل اسم “مطلّقة” وهي من كلمات عادل هنراوي، وتناقش التنمر الذي تتعرض له المطلقات بشكل عام.

يُذكر أن نجم الكوميديا، عبد الله عبد السلام “فضيل” سيظهر عبر فيديو كليب الأغنية مدافعاً هو الآخر عن نفس الشريحة.

صحيفة الصيحة