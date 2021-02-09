بعد قرار منع الحفلات والمناسبات كمال ترباس: سنناهض القرار واعلنا مقاطعة اي احتفالية تخص الوالي





أعلن رئيس اتحاد فن الغناء الشعبي الفنان كمال ترباس عن مقاطعة فناني الغناء الشعبي اي مناسبة تخص والي الخرطوم أيمن نمر وذلك بعد القرار الذي اصدره باستمرار منع الحفلات والمناسبات.

ووصف ترباس القرار بالمجحف والظالم في حقهم كفنانين وموسيقيين وقال ينبغي أن تتم مراجعته.

وأوضح ترباس لـ(السوداني) :(ليس من المعقول أن يستمر الوالي في قراره هذا ونحن نشاهد الجميع يمارسون حياتهم الطبيعية واشغالهم لاكل عيشهم ،اذاً لماذا منع الفنانون تحديدا والبلد جميعها متجمهرة في المخابز والاسواق والطلمبات وغيرها، هذا الأمر لن يستمر كثيرا.) مشيرا إلي أن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان كان قد قال كلمته بحق معالجة موضوع الفنانين والموسيقيين وانه لا كلمة اعلى من كلمة الرئيس. مضيفا(أنني بوصفي رئيس لاتحاد فن الغناء الشعبي اطالب جميع فناني الغناء الشعبي بمقاطعة اي احتفالية تخص والي الخرطوم ،وكان يجب عليه بدلا من التوجيه بمحاربة الفنانين أن يصدر توجيهاته بنظافة الشوارع المتسخة وجمع النفايات ليستفيد المواطن ،مؤكدا(نحن نحترم كل مسؤول يجلس على الكرسي لخدمة المواطن لكن بمرور الوقت سيذهب المسؤول ويغادر منصبه والفنان باق بأمر جمهوره .)

اختتم ترباس حديثه:(نحن كفنانين ملك للشعب السوداني قدمنا اجمل ما لدينا من أغنيات وعندما رددت أغنية(امي الله يسلمك) لم تكن لامي بل كانت لكل أمهات السودان ونحن كفنانين نحب الحياة والوطن والامم تقاس بفنونها لذا نرفض اذلالنا واهانتنا وسنناهض القرار حتى يرفع الظلم عنا ونسترد حقوقنا كاملة).

الخرطوم:محاسن احمد عبدالله

صحيفة السوداني