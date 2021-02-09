الجنيه يصعد بقوة مقابل الدولار بعد إعلان الحكومة الجديدة في السودان





وصل سعر صرف الدولار الأمريكي يوم الأحد 7 فبراير 2021 في السوق الموازي لأعلى مستوى له مع إفتتاح تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم الأسبوع الجاري، و،سجل الدولار 405.00 جنيهاً للتعاملات النقدية، ومنذ الإثنين يوم إعلان الحكومة الجديدة في السودان بدأت أسعار العملات الأجنبية تتراجع مقابل الجنيه السوداني حيث تواصل الإنخفاض يومي الإثنين والثلاثاء.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك يوم الإثنين حكومة جديدة شملت طيف واسع من الأحزاب وعين د. جبريل إبراهيم وزيراً للمالية.

ووعد د. جبريل ابراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الشعب السوداني بأن لن يغمض له جفن حتى تنتهي صفوف الخبز والمحروقات، وتوفير الدواء المنقذ للحياة بسعر مقدور عليه.

وأشار إلى أن التكليف بحقيبة المالية والتخطيط الاقتصادي في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به وطننا العزيز مهمة عسيرة، ولكننا نعتمد على توفيق الله أولا، ثم على أرضنا المعطاءة، وتعاون شعبنا بكل قطاعاته، وشركائنا الاستراتيجيين في المحيطين الاقليمي والدولي لوضع اقتصادنا في مساره الصحيح”.

وسجل الدولار يوم الإثنين 390 جنيهاً، بينما يوم الثلاثاء 9 فبراير 2021 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 380.00 جنيهاً.

الخرطوم (كوش نيوز)