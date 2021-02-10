فولكر بيرتيس يهنئ مجلسى السيادة والوزراء بتشكيل الحكومة الجديدة
اصدر السيد فولكر بيرتيس الممثل الخاص للأمين العام في السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان بيانا هنأ من حلاله ريئسى مجلس السيادة والوزراء
بتشكيل الحكومه الجديده .. وسونا تنشر نص البيان :
بالنيابة عن الأمم المتحدة في السودان ، أهنئ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك على تشكيل الحكومة الجديدة ، وكذلك أهنئ مجلس السيادة وأعضاء مجلس الوزراء على تعيينهم. أتمنى لهم الشجاعة والنجاح في التزامهم المشترك بمسار السودان نحو الانتقال السياسي والسلام والتنمية الاقتصادية.
يعد إدراج الشركاء في اتفاقية جوبا للسلام علامة فارقة مهمة في الانتقال السياسي وخطوة إلى الأمام نحو تحقيق سلام ملموس وشامل.
أرحب بالتزام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وجميع الشركاء في المرحلة الانتقالية بتأسيس مجلس تشريعي انتقالي شامل بحلول 25 فبراير ، مع تمثيل هادف للمرأة كما ورد في الإعلان الدستوري.
سونا
تعليق واحد
قدم فشلووك علي البرهان
طبل لكلام القحاطه المحفظنو ليهو مجلس تشريعي و نساء
وعمل رايح من اهم شئ وهي الانتخابات الصمو بيها اضانا
ده اذا اساسا هو قالو …يبدو ح اكون بعاتي من ورق لقحط
بخوف بالكلام بس…وعلي الارض الامم سجمها ما عندو ف كثير من الدول….
من يوم القحط جاء معتمدين ع خطابات تخويف من الخواجات للعسكر….وهي مجرد اوهام و بالونات هواء