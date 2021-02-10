تجمع تصحيح مسار المعلمين يرفض إعادة ترشيح وزير التربية





أعلن تجمع تصحيح مسار لجنة المُعلمين رفضه القاطع والواضح لإعادة تعيين وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم، ووصف التجمع فترته بـ”الفاشلة”.

وأكد التجمع في بيان أمس، دعمه الكامل للتغيير ودخول وزير جديد يكون هدفه برنامج واقعي متاح لرفعة التعليم ودعم مسيرته دون تخبط ولا ترضيات ووفقاً لمعايير مدروسة وناجعة. وأوضح التجمُّع أنه ظلّ يسعى لتصحيح مسار لجنة المعلمين ويُراقب المشهد عن كثبٍ بعين الحِياد والشفافية، وقال إنّ الفترة الماضية شهدت كثيراً من التخبُّط، قام وزير التربية والتعليم باتخاذ قرارات مختلفة دون دراسة أو رؤية علمية، ووصفت لجنة المعلمين الداعمة لبقاء الوزير بالحزبية، وانتقد تحرُّكات كيان الشمال الداعم لإعادة ترشيح الوزير، وقال البيان (هذا الوزير فاشل ولم تفتح مدرسة في عهده، بل أصبحت الوزارة مقراً للمُحاصصات الحزبية وملاذاً لكل مُنتفعٍ وفَاسدٍ)، وأضاف: (كان الأجدى للجنة المعلمين التي أتت دُون ترشيحٍ، العمل على إنجاح العام الدراسي بدلاً من العمل على إبقاء هذا الوزير الذي كان سبباً في فشل هذه الوزارة).

صحيفة الصيحة