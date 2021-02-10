أديب: مساعدات دولية في طريقها إلى لجنة التحقيق





كشف رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في فض الاعتصام المحامي “نبيل أديب” عن مساعدات من جهات دولية في طريقها إلى اللجنة سبق وأن طُلبت من رئيس الوزراء عقب عجز الاتحاد الأفريقي عن الايفاء بها.

وقال أديب لـ(السوداني) إن أي تقصير سببه الأذى الذي ألحقه نظام الإنقاذ بالأجهزة العدلية، لافتا إلى إن هنالك هجمة منظمة على الأجهزة العدلية كالتي طالت التعليم .

وتابع: التحقيق مستمر ومن يريد أن نفصح للإعلام لايؤمن بالعدالة ويريد أن يفشل التحقيق بسبب أننا إذا أخبرنا الشخص بالبيانات التي وجدناها سيجهز نفسه للإستجواب وفقط نكتفي بالمواجهة.

وأضاف: لجان التحقيق تفتقر للشفافية وتمتاز بالسرية لجهة أنها لا تخاطب الإعلام بسبب القواعد الموجودة في النظام العدلي الدولي.

الخرطوم: هبة علي

صحيفة السوداني