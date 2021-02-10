خالد عمر: يكشف عن أولويات عمل الحكومة الجديدة





أكد وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف عقب أداء اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري اليوم على مواصلة الحكومة الجديدة ما بدأه مجلس الوزراء السابق لاستكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة، وقال خالد عمر ان مجلس الوزراء الجديد إحدى ثمرات اتفاق سلام جوبا. وكشف وزير شؤون مجلس الوزراء عن خمسة أولويات ستعمل عليها الحكومة الجديدة وياتي على رأسها قضية رفع الضائقة المعيشية والإصلاح الاقتصادي. وبحسب سونا ، ابان ان عملية استحقاقات سلام جوبا يمثل إحدى الأولويات ايضا، وتاتي قضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري في المرتبة الثالثة، كما تعمل الحكومة على العدالة مع تحقيق عدالة انتقالية شاملة لمصلحة كل السودانيين، وقال إن قضايا الانتقال الديمقراطي يأتي في المرتبة الخامسة. وأوضح بأن الحكومة تعمل على تكوين المفوضيات من أجل الوصول إلى الانتخابات الديمقراطية نهاية الفترة الانتقالية. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء ان الحكومة الحالية هي أكثر مجلس وزراء متنوع في تاريخ السودان، وهو تنوع قائم على أساس التوافق حول رؤية وبرنامج.

الخرطوم(كوش نيوز)