السودان: وزارة النفط تجدول رسو بواخر النفط علي مدار الساعة لمدة 40 يوما





أكد مدير عام الامدادات وتجارة النفط بوزارة الطاقة والبترول الاستاذ/ اسامة الغبشاوي استمرار العمل علي جدولة رسو البواخر علي مدار الساعة حتى 23 / مارس القادم موضحاً عدم وجود ساعة واحدة بالمرابط الخاصة بالنفط في ميناء بورتسودان من دون ان تكون هناك باخرة تفرغ في المواد البترولية طوال هذه الفترة ‘ وكشف عن اتفاق لجنة التسعير مع وزارة المالية علي إبقاء أسعار الوقود كما هي دون زيادة وذلك لتقديم تنازلات من بعض الجهات المرتبطة بعمليات توريد ونقل الوقود أثناء فترة توقف المصفاة والتي من المتوقع ان تعود للعمل في نهاية فبراير الجاري .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه وفد ولاية الجزيرة المكون من ادارة النقل والبترول ولجنة ازالة التمكين بولاية الجزيرة . وكشف الغبشاوي عن صدور قرار من القيادة العليا بالوزارة بتجهيز المستودعات الاستراتيجية بالولايات لاستقبال كميات الوقود الواردة خلال هذه الفترة مبشراً بالوفرة والاحتفاظ بالمخزون للحالات الطارئه.

وقال لدينا خطط وبرامج بدأنا العمل فيها في إدارة الإمداد وتجارة النفط بالوزارة فيما يتعلق بتوفير الوقود واستقرار الأسعار منبهاً الي عدم الالتفات الى الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بالوزارة مشيراً الي ان خطوط أنابيب نقل المشتقات البترولية تم تخصيصا لولاية الخرطوم فيما يتم استلام نصيب الولايات الاخرى من مستودعات بورتسودان الاستراتيجية موضحاً ان زيارة وكيل قطاع النفط لبورتسودان قبل توقف المصفاة رتبت كل ما يتعلق بعمليات انسياب الوقود الي الولايات خلال فترة التوقف الجزئي للصيانة. مشيداً باهتمام ولاية الجزيرة بوفرة واستقرار الوقود وسعي لجانها علي ترتيبات وحلول استراتيجية لاستقرار الوقود بالولاية من خلال شراكات ذكية مع الشركات وابناء الولاية من القطاع الخاص مؤمناً علي زيادة نصيب الولاية من الوقود بعد عودة مصفاة الخرطوم للعمل تماشياً مع الكثافة والاستهلاك المتزايد للولاية.

ومن جانبه قال الاستاذ/ طه عواض رئيس الوفد ومقرر لجنة المؤسسات الايرادية لجنة ازالة التمكين بولاية الجزيرة جئنا نتلمس الحلول لاستقرار الوقود بالولاية ونحمل رؤية لمساعدة المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بترتيب عمليات الوقود بالولاية حسب التخصيص كوقود الخدمات والزراعة وفروع المؤسسات القومية الموجودة بالولاية حتى يتسنى لنا عمل احصائيات دقيقة للكوتا الكاملة التي تدخل ولاية الجزيرة بصورة دقيقة شاكراً المؤسسة السودانية للنفط بتدفع حصة إضافية لولاية الجزيرة (1200) جالون بنزين بجانب الحصة الاساسية ، وقال نسعى لحل استراتيجي يضمن استقرار المواد البترولية بالولاية من خلال خلق شراكات ذكية وادخال نظام الحوسبة الرقمية.

وقال الاستاذ/ جمال محمد بابكر مدير الادارة العامة للمواد البترولية بولاية الجزيرة اكتمل العمل علي وضع جملة من الضوابط إدارة النقل والبترول من خلال الصلاحيات الواسعة التي كانت غير مستغلة موضحاً حاجة الولاية لزيادة حجم الوقود بصورة عامة مقارنة بحجم وموقع الولاية وتزايد الكثافة السكانية وتوسع انشطة الولاية الزراعية والصناعية والخدمية. وأمن اللقاء علي تبادل الخبرات والشراكات الذكية وإرسال تيم فني للوقوف على حالة مستودع حكومة الولاية من أجل التخطيط المستقبلي للمخزون الاستراتيجي بالإضافة الي التزام الوزارة بتدريب العاملين في ادارة البترول بالولاية في مجال حوسبة الوقود.

الخرطوم 10-2-2021 (سونا)