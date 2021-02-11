لجنة تفكيك نظام 30 يونيو توجه كل ولاة السودان باتخاذ إجراءات جنائية ضد نشطاء الحزب المحلول
تعميم صحفي
أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة توجيهاً لكل رؤساء لجان التفكيك بالولايات (ولاة الولايات) باتخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين لسنة 2019 تعديل لسنة 2020 وقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2014 والقانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020.
وقد امتلكت اللجنة معلومات كافية عن نشاط أعضاء الحزب المحلول وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين العزل يجافي نسق الاحتجاج الذي درجت قوى الثورة الحية بتنظيمه، فالسلمية كانت السلاح الأمضى الذي هزم العنف ورسخ أدباً نبني عليه لإكمال التحول الديمقراطي.
في لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو نقوم بواجبنا في تفكيك بنية النظام المحلول سياسياً وأمنياً واقتصادياً، سندنا في ذلك إيمان شعبنا بما نقوم به وما تواثقنا على شهدائنا عليه.
إعلام اللجنة
١١ فبراير ٢٠٢١
5 تعليقات
هذا القرار سوف يدين الحكومه لو وصل الامم المتحده ومجلس حقوق الانسان وحتي لو وصل للخواجه الجابو حمدوك بتاع الامم
الهروب من الأسباب الرئيسية للأحداث يزيد ضراوتها والأسباب هي الجوع والفقر وغياب الأمن ورفع الدعم بلا مقابل محلي أو خارجي.
أها وده بياكلوهو بي شنو وبيصرفوهو وين الكلام ده؟ الناس عايزة أكل وشراب ما عايزة تهريج، قرار زي ده حينقل الاضطرابات لكل زقاق لشغل الناس عن الفشل والانهيار الاقتصادي والأمني والغضب الشعبي وليس الكوزي.
توجيه اتهام بدون دليل؟ لجنة التمكين وكلهم عشرة نفر، فاكرين نفسهم حاكمين السودان وشايفين نفسهم اعلى من سلطة القضاء والبوليس، شغل بلطجة.
الشماعة الدائمة!!
القانون يجري علي كل من ارتكب جرم في حق المواطن اوالوطن،من غير تخصيص فئة معينة من الناس او التنظيمات.
بهذه الطريقة العدائية الواضحة التي تمارسها مايسمي بلجنة التفكيك ضد حزب المؤتمر الوطني في اعتقادي انها تفكك في نسيج المجتمع السوداني .