أديب : سنطلب تمديد أجل اللجنة 3 شهور لهذا السبب





كشف رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في مجزرة فض الاعتصام نبيل أديب أن اللجنة ستتقدم بطلب لتمديد أعمالها 3 أشهر أخرى وذلك على ضوء المتغيرات الخاصة بالخبراء الفنيين، وأوضح أديب بأن رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك لم يقم بعد بتدبير الدعم الفني للجنة بمدهم بالخبراء الفنيين المعنيين بفحص (الفيديو والأوديو) وكذلك المختصين بالفحص الطبي الشرعي خاصة وأن هناك جثث تم كشفها مؤخراً في أمدرمان ، فيما لا زال إستجواب الشهود مستمراً.

وحول تأخر عمل اللجنة وعدم اصدار تقريرها حتى الآن قطع أديب بأن اللجنة لا تتعمد التأخير وأنها لا تريد أن تقرير ضعيف الحيثيات أمام المحكمة فضلاً عن أن (الفيديو ، الأوديو ، الجثث) تحتاج لاجابات من الخبراء وكذلك تحرك القوات .

صحيفة الجريدة