وزير شؤون مجلس الوزراء: (5) قضايا عاجلة للحكومة الجديدة





أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، عن مواصلة الحكومة الجديدة ما بدأه مجلس الوزراء السابق من أجل استكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة.

وقال خالد يوسف بحسب (سونا) أمس، إنّ الحكومة الجديدة ستعمل على رفع الضائقة المعيشية والإصلاح الاقتصادي، استحقاقات سلام جوبا، إصلاح القطاع الأمني والعسكري، العدالة مع تحقيق عدالة انتقالية شاملة والانتقال الديمقراطي. وأضاف (الحكومة تعمل على تكوين المفوضيات من أجل الوصول إلى الانتخابات الديمقراطية نهاية الفترة الانتقالية). وأشار يوسف إلى أن الحكومة الحالية تعدّ أكثر مجلس وزراء متنوّع في تاريخ السودان، وتابع (هو تنوّع قائم على أساس التوافق حول رؤية وبرنامج).

وأدى وزراء الحكومة الانتقالية الجدد، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بحضور رئيسة القضاء مولانا نعمات عبد الله محمد خير.

صحيفة الصيحة