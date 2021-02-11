وزير شؤون مجلس الوزراء: (5) قضايا عاجلة للحكومة الجديدة
أعلن وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، عن مواصلة الحكومة الجديدة ما بدأه مجلس الوزراء السابق من أجل استكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة.
وقال خالد يوسف بحسب (سونا) أمس، إنّ الحكومة الجديدة ستعمل على رفع الضائقة المعيشية والإصلاح الاقتصادي، استحقاقات سلام جوبا، إصلاح القطاع الأمني والعسكري، العدالة مع تحقيق عدالة انتقالية شاملة والانتقال الديمقراطي. وأضاف (الحكومة تعمل على تكوين المفوضيات من أجل الوصول إلى الانتخابات الديمقراطية نهاية الفترة الانتقالية). وأشار يوسف إلى أن الحكومة الحالية تعدّ أكثر مجلس وزراء متنوّع في تاريخ السودان، وتابع (هو تنوّع قائم على أساس التوافق حول رؤية وبرنامج).
وأدى وزراء الحكومة الانتقالية الجدد، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بحضور رئيسة القضاء مولانا نعمات عبد الله محمد خير.
صحيفة الصيحة
3 تعليقات
اها يا الكذاب الاشر..
عندك كذب وسواقة جديدة
بلد منهار اقتصاديا ويشحد كل يم تكونوا حكومته من 25 وزير حرام عليكم .
من اين تاتي الدولة لهم بمخصصات ومرتبات هؤلاء قادمين جميعا من فقر مدقع كما يعلم الجميع .
المفروض تتكون الحكومة من 18 وزير من كل ولاية وزير واحد مهما كان حجمها دا الصاح لكن حكومة ساقطة وفاشلة .
كان المفروض تكون حكومة من 18 وزير فقط وزير من كل ولاية
و 15 عضو من كل ولاية لتكوين المجلس التشريعي
وذلك تجنبا للترهل الحكومي ،،،، وخفض المصروفات على خزينة الدولة .
لكن اينتم يا سودانيين من غلف اي واحد منكم ببحث عن مصلحته الذاتية وليس مصلحة الوطن كله .
لذلك اي واحد منكم حمل السلاح حتى يجد وزارة يوما بئيس المقصد ،،،،، ولاننا افارقة عقولنا في ارجلنا واصلا لا عقول لاهل افريقيا عامة ز