فيديو: وزيرة المالية السابقة تنفي صحة خبر وصول (500) مليون دولار لخزينة بنك السودان





على خلفية الأخبار المتداولة يوم الأربعاء الماضي حول “أنه تم وضع مبلغ ( 500) مليون دولار في خزينة بنك السودان المركزي من دولة عربية”، نفت وزيرة المالية السابقة صحة الخبر.

وفي حوار بثته قناة “سودان حر ديمقراطي” على فيسبوك يوم الخميس بحسب مشاهدة محررة كوش نيوز ،وجهت فيه سؤال للدكتورة هبة محمد وزيرة المالية السابقة وبحضور دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية الجديد، حول صحت الأخبار التي تحدثت عن وصول مبلغ ( 500) مليون دولار في خزينة بنك السودان المركزي، فأجابت الوزيرة (نتمنى أن تكون حقيقة، ولكن من ناحية رسمية لم يصلني كلام بالشكل دا).

الخرطوم (كوش نيوز)

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