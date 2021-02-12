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فيديو: وزيرة المالية السابقة تنفي صحة خبر وصول (500) مليون دولار لخزينة بنك السودان
على خلفية الأخبار المتداولة يوم الأربعاء الماضي حول “أنه تم وضع مبلغ ( 500) مليون دولار في خزينة بنك السودان المركزي من دولة عربية”، نفت وزيرة المالية السابقة صحة الخبر.
وفي حوار بثته قناة “سودان حر ديمقراطي” على فيسبوك يوم الخميس بحسب مشاهدة محررة كوش نيوز ،وجهت فيه سؤال للدكتورة هبة محمد وزيرة المالية السابقة وبحضور دكتور جبريل ابراهيم وزير المالية الجديد، حول صحت الأخبار التي تحدثت عن وصول مبلغ ( 500) مليون دولار في خزينة بنك السودان المركزي، فأجابت الوزيرة (نتمنى أن تكون حقيقة، ولكن من ناحية رسمية لم يصلني كلام بالشكل دا).
الخرطوم (كوش نيوز)
5 تعليقات
يعنى الدولار ينزل ….يجى واحد من السجم ديل بتصريح مافى داعى ليهوا نهائى يدى تجار العمله اشاره يرفعوا السعر البشر دى نفسى اعرف شهاداتهم بتاعه التدمير دى ماخدنها من وين ؟
قالت اتمني ان يكون حقيقة
ما نيل المطالب بالتمني.
اشتغلوا وانتجوا عشان تجيبوا الدولار ..مش بالشحدة والهبات والمنح.
افشل حكومة مرة عل تاريخ السودان وحمدووك كبير الفاشلين ارحل كرهتنا.
دي التصريحات غير البريئة البترفع الدولار وتضر الاقتصاد وتهلك المواطن.
ي اخي مفيش وطنية… هل تعلمي مجرد انتشار خبر مثل هذا ماذا حدث لسعر الدولار نزل من ٤٠٠. الي ٣٣٥
شفتي الفرق والخبرات.
ماذا استفدتي من النفي