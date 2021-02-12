المؤتمر الوطني يؤكد حرصه علي استقرار السودان وسلامة أهله وضد تدمير مقدرات البلاد واصولها التي بناها
بيان صحفي :
بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الوطني ..
⭕ *بيان حول الوضع الرّاهن*
لقد ظل المؤتمر الوطني ومنذ ترجله عن السلطة يراقب بقلق انتهاكات قوي الحرية والتغيير للشرعية الدستورية ، وتسيس مؤسسات العدالة ومحاولات اعلاء صوت واحد بتعطيل المحكمة الدستورية، فعمد الي اقصاء الحزب ومحاولة طمسه من الحياة السياسية ، متناسيين وزنه الجماهيري وثقله المجتمعي، *والمؤتمر الوطني اذ يجدد موقفه المعلن* في بيانه الاول في ١٢ ابريل ٢٠١٩م والذي أكد فيه ” أن حفظ أمن البلاد وحقن دماء أبنائها أولوية قصوى”.
*ورغم اعتقال قيادات الحزب* ومصادرة اصوله ودوره والتضييق علي عضويته وتخصيص لجنة غير دستورية ولا قانونية اتخذت منهجاً استفزازياً وتجاوزت الاعراف الدستورية والقانونية لتمارس سلطات القضاء وتنفيذ القانون والنيابة بتشفي ممنهج ضد عضوية الحزب ، *الا أنّ الانضباط الكامل والالتزام الصارم* بسلمية المعارضة التي يؤمن بها الحزب هي ما كان وسيكون صوناً لمصلحة البلاد العليا والتزاماً اخلاقياً لحزب قائد لمجتمع رائد.
*إنّ هذه الحالة من الهستريا السياسية للنظام القائم* في مواجهة فشلهم وتشرذمهم خلف عدو وهمي باتهامات جزاف ، وتلفيق مستمر وحملة اسفيريّة مشبوهة ومشوهة ومحاولات تخريبية للحراك السلمي الكثيف للجموع التي خرجت بصدق من كافة ولايات السودان ضد سياساتهم الرعناء *ما هي الا محاولة للتستر خلف الفشل المستمر في الاقتصاد ومعاش الناس ،* وهروباً من حالة الخذلان المخزي لتطلعات الجماهير.
إنّ المؤتمر الوطني مدرك لحالة الهشاشة التي تعيشها البلاد ، ومنذ تأسيسه كان حزباً مسؤلاً *تتقدمه كفاءات وطنية وسياسية و أهل دراية بالحكم،* كان وما يزال حريصا علي استقرار السودان وسلامة أهله والمحافظة علي انجازاته *ولن ينجر الي اعمال التخريب* والتدمير لمقدرات البلاد واصولها التي بناها هو ، *كما لن يسمح بالإستهانة او المساس بعضويته* او النيل منهم خارج اطار القانون وسيتخذ كافة السبل القانونية في ذلك..
كما أننا لسنا في حاجة لبيان أن التخطيط لتحويل غضب الجماهير المشروع إلى كارثة تقضي على مكتسبات الشعب *هو من صميم تدبير من يئسوا من السيطرة على مجريات الاوضاع* في الدولة وخرجوا للعلن بنوايا تدميرية لا تنتهي عند القضاء على الحكومة بل تمتد لتشمل المؤسسات العسكرية والامنية ليصبح الوطن في كف عفريت .. بل وربما لن يكون هناك وطن.. *المؤتمر الوطني هو* من سهرت عضويته لبناء هذا الوطن ولم ولن يعتدي على أمنه ومؤسساته ..
*المؤتمر الوطني*
*١١ فبراير ٢٠٢١م*
2 تعليقات
انتم اعداء الوطن واعظاء الشعب واعظاء الديمقراطية والإنسانية. انتم آفة انتم انجس بشر على وجه الارض وانتم اتفه بشر على وجه الارض ماعندكم وطنية ولا دين ولا اخلاق ولا تعرفوا الرافة والرحمة ولا الانسانية .العملتوه في السودان لما كنتم حاكمين لا يقبله الله ولا دين ولا انسان ولا ضمير وايضا العملتوه في السودان لما بقيتوا معارضين لللانتقالية من فتنة وتحريض وقتل وحرق وخراب ودمار ونهب وانا احلف قسم كل الذي يحصل في بلادنا سببه الاول والاخر انتم تصيدون في الماء العكر وانا واثق من كلامي بدليل تصريحكم ولا نسيتوا؟ في ايام الثورة قلتم علينا وعلى اعداءنا . انسان عنده وطنية وعنده قلب سليم وعنده ضمير لا يتصالح معاكم ولا يطالب بذلك ولا يتعاون معاكم ولا يويدكم ولا يتعاطف معاكم ولا يثق فيكم ولا يتزكركم وبل من الواجب ان يطالب باعدامكم وتسفيركم لي لاهاي .انتم خونة الفلوس النهبتوها دي كانت كفيلة بان تجعل من السودان دولة ناهضة في أفريقيا حتى اطفال السودان سقيتوهم الحليب المسرطن والغذاء المسقي بماء الصرف الصحي. العملتوه في السودان يقطع القلوب من الذي خرب ودمر ونهب مركز الزبير للموتمرات اليس الكيزان لكي لا تستفيد الحكومة الانتقالية من ذلك المبنى من الذي حرق جزء من قمح العروة الصيفية الماضية عندما علم الكيزان ان انتاجية القمح عالية لكي لا يقال ان الحكومة الانتقالية حققت انتاجية عالية .من الذي دفق السلع الغذائية في نهر النيل في الثمانينات اليس الكيزان والشعب لا ينسى لكم هذه المواقف وخاصة لما جلبتوا العار للسودان وطلبتو بقيام قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر اليس ذلك عار ؟ ايضا قبلتها بقيام سد النهضة في اراضي سودانية وانتم تعرفون شروط الاتفاقية التي كلنت في صالح السودان بل اعطيتم اثيوبيا كل الحقوق والشروط وايضا فرطت في الفشقة ومايحصل الان من قتال هناك بسبب الكيزان وتهاونهم وانبطاحكم للاخرين وايضا جبنكم وخوفكم واستسلامكم للمصريين وتخليكم لارض عزيزة على السودان وهي حلايب .لو الشعب واعي الى يوم القيامة تاني الكيزان لو القبلة تحولت لهم تاني مانصلي معهم ولا نتوجه لهم لانهم منافقين حرامية مجرمين
يا مجدى دا كلام إمراة رداحه ما كلام راجل