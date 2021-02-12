وزير المالية : المعاناة ستنتهي ونريد من الشعب (حبة صبر)





دافع وزير المالية رئيس حركة العدل والمساواة د. جبريل إبراهيم ، عن خطابه أمام عضوية الحركة ومطالبته لهم بالانتشار والعمل التنظيمي للاستعداد للانتخابات المقبلة المزمع اجراؤها في عام 2023 .

وأكد جبريل العمل من اجل الشعب السوداني ومضى قائلاً :” ستنتهي هذه المعاناة ونريد منهم حبة صبر، نعم لا احد يملك عصا سحرية ونحتاج من المواطنين لتعاون كبير وأي مواطن من موقعه هو مسؤول عن إدارة اقتصاد البلاد”.

وقال جبريل في تصريحات عبر الفيديو :” اعتقد من المهم جداً بالنسبة لنا جميعاً كقيادات في البلاد أن نبشر بالانتخابات ونؤكد أننا سنمضي للتحول الديمقراطي وهذا هو الأساس أما اذا اردنا ان نقول للناس أننا سنحكم دون المضي للانتخابات ومن غير ديمقراطية اعتقد أنها مسألة غير مقبولة “.

وقال إن حديثه لعضوية الحركة اجتزئ ووضع في قوالب غير صحيحة .وأضاف :” لم اتحدث عن أي ربط بين وزارة المالية والانتخابات المقبلة او بين موقعي والانتخابات على الاطلاق “. وزاد : قلنا أن اتفاق السلام يجب أن ينفذ وبالتأكيد لن يكون هذا خصم على اي جهة اخرى لاننا مسؤولون الآن عن كل مواطن سوداني.

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