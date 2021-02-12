السلطات تعتقل أمين حسن عمر





وفقًا لقرار تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

أفادت مصادر أنّ السلطات السودانية، اعتقلت القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول، أمين حسن عمر.

وسابقًا، أصدرت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة توجيهاً لكل رؤساء لجان التفكيك بالولايات (ولاة الولايات) باتّخاذ إجراءات جنائية بواسطة النيابة العامة بموجب قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين، في مواجهة أعضاء الحزب المحلول”المؤتمر الوطني” وتنظيمهم لأعمال حرق ونهب وإرهاب للمواطنين في عدد من الولايات.

ومؤخرًا، أعلنت 6 ولايات من أصل 18، هي شرق وجنوب وشمال دارفور، وغرب وشمال كردفان، وسنار حظر التجوّال في مسعى لاحتواء احتجاجات شعبية على تردي الأوضاع المعيشية.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز