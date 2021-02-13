شاهد بالصور.. سيدة سودانية تكتب بخط يدها رسالة مؤثرة جداً قبل لحظات من وفاتها وأفراد أسرتها عطشاً في صحراء ليبيا (أهدونا قران واعملوا لنا سبيل ماء هنا)





عثرت نيابة الكفرة الابتدائية على ورقة بها رسالة مؤثرة جداً كتبتها السيدة السودانية (مزنة سيف الدين حسن) قبل لحظات من مصرعها مع أفراد أسرتها عطشاً بصحراء الكفرة جنوب شرق ليبيا وذلك بعد (وحلت) سيارتهم بالصحراء وهم في طريقهم لوطنهم السودان.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد عثرت السلطات الليبية قبل أيام على جثث أفراد الأسرة أمام سيارتهم التي أظهرتها الصور وهي تحت الرمال.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة السيدة بحزن كبير وطلب الجميع من أسرتها ومعارفها تنفيذ وصيتها المؤثرة والتي قالت فيها : {الي من يجد هذه الورقة ، هذا رقم اخي 00218927086866، استودعتكم الله وسامحوني اني لم اوصل امي اليكم، بابا وناصر بحبكم، ادعو لينا بالرحمة وأهدونا قران ،واعملو لينا سبيل موية هنا}.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين