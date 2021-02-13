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شاهد بالصور.. سيدة سودانية تكتب بخط يدها رسالة مؤثرة جداً قبل لحظات من وفاتها وأفراد أسرتها عطشاً في صحراء ليبيا (أهدونا قران واعملوا لنا سبيل ماء هنا)
عثرت نيابة الكفرة الابتدائية على ورقة بها رسالة مؤثرة جداً كتبتها السيدة السودانية (مزنة سيف الدين حسن) قبل لحظات من مصرعها مع أفراد أسرتها عطشاً بصحراء الكفرة جنوب شرق ليبيا وذلك بعد (وحلت) سيارتهم بالصحراء وهم في طريقهم لوطنهم السودان.
وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد عثرت السلطات الليبية قبل أيام على جثث أفراد الأسرة أمام سيارتهم التي أظهرتها الصور وهي تحت الرمال.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة السيدة بحزن كبير وطلب الجميع من أسرتها ومعارفها تنفيذ وصيتها المؤثرة والتي قالت فيها : {الي من يجد هذه الورقة ، هذا رقم اخي 00218927086866، استودعتكم الله وسامحوني اني لم اوصل امي اليكم، بابا وناصر بحبكم، ادعو لينا بالرحمة وأهدونا قران ،واعملو لينا سبيل موية هنا}.
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
2 تعليقات
السلام عليكم
يجب على الحكومه ان كانت صحيح حكومه تهتم بمصالح شعبها ان تبحث في هذه القضيه ولمذا اطرة هذه الاسره ومثلها من الالاف للسفر بهذه الطريقه ومعالجه الوضع لكي لا تتكر مثل هذه المأساه اذا كان اجرائات السفر العقيمه والممله والمكلفه والموافقات من اجل خروج الانسان او دخوله الى السجن اقصد السودان فيجب الغاء هذه الاجراءات فورا فحق التنقل بحريه مكفول في كل الشرائع وليس لاحد من الناس من السفر حيث شاءو
الله يرحمهم وكل ذلك يرجع لان الحدود غير امنه ولا توجد بها حرس حدود للمعاونه وحقا حدودنا مكشوفه والاسرة همت بان تغادر ليبيا للوطن الحبيب ولكن لم تجد اى دليل ولا حياة ولا حرس حدود قريب وصحراء لا ترحم ولكن اين حرس حدودنا ولا بد من وضع علامات فى الصحراءء وعمل مسح جيلوجى و وبوصله اتجاهات والخ ما بين حدودنا وليبيا مستقبلا وكتابه المسافات واسهم توضح لااتجاهات وليست مستحيله فى عالم االتقنية وامل ان تخطط الحكومه الحالية والاخ الفريق البرهان بوضع علامات تهدى الضاليبن بالصحراء عبورا الى الوطن وحقا المواطن السودانى محروم من كل شىء لا خدمات ولا تقبل اقتراحات ولا تطوير ولا تنمية لا صوت يسمع الا لمن يحمل سلاح وهو لا يمثل كل الوطن بل اقليم بعينه وكيف تطبقالديمقراطية القادمه وانتخابات الحرة النزية بالوطن ونامل ان نسمع كلام ومنبر من راس الدوله وكل الطاقم الحالى من وزراء ال 25 وزير ان نسمع تطور وعمل ميدانى وكل وزير شايل طوريه ويحصد ويعمل ما تبقى منابر طق حنك ؟ والطوفان شفتوه بعينكم بسبب السياسات الخاطئة والجوع والمرض سوف تدك الحصون وتسقط اى حكومه مهما كانت لان المواطن هو صاحب الحق والسلطة والله المستعان