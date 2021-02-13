“ترباس” يسمح لفنان بشتمه في وسائل الإعلام





قال الفنان (ح. ص) في إحدى الجلسات الفنية، أنه استأذن يوماً الفنان كمال ترباس ليشتمه في إحدى وسائل الإعلام، فضحك ترباس وقال له لماذا تريد ذلك؟ فقال توقف عملي ولم أخرج حفلاً لأكثر من ثلاثة أشهر، فأستأذنك لأشتمك في إحدى الوسائل الإعلامية حتى يذيع صيتي وتتحرك شهرتي قليلاً أمام اسمك الكبير.

فقال الفنان سمح لي ترباس ضاحكاً، وقال (أكل عيش) خُذ راحتك وأشتم زي ماعايز.

وقال ترباس بحسب صحيفة السوداني، جاء ذلك الفنان الذي شتمني بالأمس وجلس يتناول معي الشاي والقهوة بالاتحاد فزجره بعض أصدقائي، فقالوا له تشتمه وتشرب معه الشاي؟ فقلت لهم أتركوه، الرجل قد أخذ إذن الشتم بصورة مسبقة وبكل تأدب.

الخرطوم (كوش نيوز)