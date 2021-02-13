اعتقال إسحاق فضل الله

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2 تعليقات
ده ماحل فعلها النظام السابق ولم ينجح الحل مافي البل الحل في مصالحه وطنيه تجعل مصلحه البلد اولا بعدين اختلفو في مبادئ مامشكله لكن البلد ماتطيع ياقطيع والله المستعان
السلطات الامنية العميله و جمع منصات الصواريخ الصحفية
لن أقول كلنا عم اسحاق بل تراب الوطن و كل ما عليه اسحاق ساحق المسحوقين الممحوقيين فهو منصة متطورة من صواريخ اسكوت الصدامية .
فالنحية للعملاق البطل
و كل الحروف اسحاق
اقبل نسيم الفجر
فلل الارض بعد قحط
و شتت بنو علمان
و
تعالت امواج
الطوفاااااااان