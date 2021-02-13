سياسية
احتجاجا على تصريحات الناطق الرسمي. . ضباط بالشرطة يفعلون هاشتاغ “دي المدنية الدايرنها”
فعّل عدد من ضباط الشرطة على صفحاتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك”، هاشتاغ : “دي المدنية الدايرينها”، إحتجاجاً على تصريحات للناطق الرسمي لقوات الشرطة اللواء /”عمر عبدالماجد” والذي توعد فيها منسوبي الشرطة بالفصل عن الخدمة
وقال اللواء عمر في تصريحات سابقة:” إنه ستتم معاقبة أي شرطي يقول للمواطن دي المدنية الدايرنها”، وإعتبر الضباط، تصريحات الناطق الرسمي، محاولة منه للتقرب للسلطة الإنتقالية للمكوث في منصبه أطول فترة ممكنة
المصدر : باج نيوز
تعليق واحد
امس بالميكروفون في حفلة DJ رقص الجميع علي انغام كنداكة جات بوليس جري…..المطلوب بوليس ثوري يبل الكيزان ويخلي الشفاتة ….نحي الناطق الرسمي ونطالب بترقيته