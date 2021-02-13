(مسار الوسط ) يستنكر عدم تمثيل منسوبيه في الحكومة الجديدة





انتقد رئيس مسار الوسط، عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، التوم هجو، تجاهُل الحكومة لتمثيل أبناء الوسط في مجلس الوزراء الجديد، رغم تخصيص مقاعد لكل المسارات.

وقال هجو خلال مُخاطبته المؤتمر التأسيسي لمنبر البطانة الحُر اليوم ،(نحن مهمشين ومظلومين، لأن الوسط يحمل اقتصاد السودان، ولكن أبناء الوسط يبيعون المناديل في الخرطوم بسبب التهميش)، وأعلن تأييده لتنظيم (منبر البطانة الحُر للمطالبة بحقوق المنطقة)، وأوضح التوم أن الحكومات المُتعاقبة منذ الاستقلال تَجَاهَلت الوسط بأنّهم لم يتحدّثوا باسم ولاية قبيلة ولا جهة، بقدر ما كان مسار الوسط مُعبِّراً عن قضايا إنسان الوسط، وأضاف: (إنّ الحقوق تنتزع.. وإذا عندك قوة ستجد حقك ما عندك قوة ما عندك حق).

بدوره أوضح ممثل المنبر، مبارك النور، أن منبر البطانة الحُر هو كيان مطلبيٌّ لمكوِّن يتواجد في خمس ولايات ويضم 4 ملايين نسمة، وأشار إلى أنّ مساري الشرق والوسط لا يمثلان أهل البطانة، وقال: (إنّنا مع وحدة السودان واستقلال أراضيه وسيادة القانون، وتحقيق العدالة والحقوق السياسية والتنموية).

باج نيوز