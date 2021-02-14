سياسية
اعتقال الكاتب الاخواني إسحق أحمد فضل الله
أوقفت السلطات السودانية، السبت، الكاتب الصحافي الاخواني ، إسحق أحمد فضل الله، وأودعته حراسة القسم الشمالي في الخرطوم بتهمة إثارة النعرات والدعوة لتقويض النظام الدستوري.
وجاء الإيقاف ضمن حملة أمنية شاملة، بدأتها مباحث الشرطة ضد شخصيات سياسية وإعلامية محسوبة على حزب المؤتمر الوطني المحلول، حزب الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك بعد أيام من حالات انفلات أمني بعدد من المدن السودانية اتُهم الحزب بالتورط فيها.
وأوقفت السلطات بذات التهمة، الخميس الماضي، الصحافي حسين خوجلي، مالك قناة أم درمان الفضائية ورئيس تحرير صحيفة ألوان، المتوقفة عن الصدور، كما طاولت التوقيفات الصحافي ياسر العطار، المسؤول الإعلامي السابق بحزب البشير، إضافة إلى صحافي رابع هو جويلي عبد العظيم، الذي جرى توقيفه بولاية القضارف شرق السودان.
صحيفة السوداني
3 تعليقات
علم ي الكيزان
و الله و تالله الكيزان ادخلوكم في محيط السياسه الذي سوف يغرقكم.
الكيزان في السجون و الشارع يغلي!!!! ههههههااااااااااي
الشارع هو من سوف يخرج الكيزان من السجون و انتم داخلوها داخلوها ..عيدان المشانق مدلدلون او هاربوناااانا هاربونااااااا هااااااربون
الخراي و ين راح ؟
الغنمايه قالت بالت
عليهو و بصق
عليه التمساح
و قال لسكان
البحر انا ما باكل
الرمم و الفطيس
زغردت امواج
الطوفاااااااان
دي سياسة البل بتاعت النشطاء العطالة
على هذه الحكومة الفاشلة القبض على فلول النظام البائد فقط دون غيرهم وان لاتواصل الاعتقالات لمن هم خارج نظام انقلاب الإنقاذ