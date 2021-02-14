اعتقال الكاتب الاخواني إسحق أحمد فضل الله





أوقفت السلطات السودانية، السبت، الكاتب الصحافي الاخواني ، إسحق أحمد فضل الله، وأودعته حراسة القسم الشمالي في الخرطوم بتهمة إثارة النعرات والدعوة لتقويض النظام الدستوري.

وجاء الإيقاف ضمن حملة أمنية شاملة، بدأتها مباحث الشرطة ضد شخصيات سياسية وإعلامية محسوبة على حزب المؤتمر الوطني المحلول، حزب الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك بعد أيام من حالات انفلات أمني بعدد من المدن السودانية اتُهم الحزب بالتورط فيها.

وأوقفت السلطات بذات التهمة، الخميس الماضي، الصحافي حسين خوجلي، مالك قناة أم درمان الفضائية ورئيس تحرير صحيفة ألوان، المتوقفة عن الصدور، كما طاولت التوقيفات الصحافي ياسر العطار، المسؤول الإعلامي السابق بحزب البشير، إضافة إلى صحافي رابع هو جويلي عبد العظيم، الذي جرى توقيفه بولاية القضارف شرق السودان.

صحيفة السوداني