تعقيبا على منعهم من دخول القصر الجمهوري.. وجدي صالح : القصر مؤسسة سيادية تتبع للدولة وليس للبرهان





كشف الناطق الرسمي للجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة وجدي صالح عن ملابسات منعهم الدخول للقصر الجمهوري ، وقال صالح إن حراسات القصر الجمهوري اوقفتهم أثناء قدومهم ال القصر مع مقرر اللجنة صلاح مناع وابلغتهم بأن هنالك توجيهات عليا يلزمهم بإيقافهم خارج أسوار القصر ، مشير الى أن محمد الفكي حاول معهم بأن يدخلوا إلا أنهم رفضوا حتى لا تحدث مشادات كلامية مع القوات الأمنية

ولفت وجدي الى أن القصر الجمهوري مؤسسة سيادية تتبع للدولة وليس للبرهان ، ولجنة إزالة التمكين ايضا مؤسسة سيادية وليس للبرهان حق في أن يمنعهم من الإجتماع مع الرئيسالمناوب داخل القصر ، وأكد صالح بحسب صحيفة التيار أن عضو السيادي الفكي ابلغهم بأن يعقد اجتماع رسمي لمناقشة هذا الأمر قطع أن منعهم من الدخول لن يستمر بتاتاً

المصدر : اليوم التالي