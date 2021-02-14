إعفاء إبراهيم الشيخ وخالد سلك من منصبيهما





أعفى حزب المؤتمر السوداني وزير مجلس الوزراء خالد عمر يوسف من منصب الأمين العام للحزب، كما أعفى وزير الصناعة إبراهيم الشيخ من عضوية المكتب السياسي. وقال مسؤول الإعلام بالحزب نور الدين بابكر بحسب صحيفة “حكايات”، إن هيئة التنسيق بالحزب عقدت اجتماعا أمس وقررت الاجتماع إعفاء خالد عمر من الأمانة العامة وإبراهيم الشيخ من عضوية المكتب السياسي بسبب تكليفهم بوزارتي شؤون مجلس الوزراء والصناعة وذلك حتي يتمكنوا من التركيز في العمل الحكومي وانجاح الانتقال، ونوه إلى أنه سيتم ملئ الشواغر بأعضاء من الحزب.

الخرطوم ( كوش نيوز)