المريخ يهدي درعه للأهلي ويهنئه ببرونزية المونديال





حرص نادي المريخ على تهنئة النادي الأهلي المصري بالتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً، وقام عمر محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة المريخ السوداني ورئس بعثة الفريق في القاهرة بإهداء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي درع النادي السوداني بهذه المناسبة.

وقال رئس بعثة المريخ السوداني في مصر إن الأهلي المصري شرف الكرة المصرية والعربية والإفريقية في مونديال الأندية ــ كعادته دائما ــ متمنياً أن يسير نادي المريخ والأندية السودانية على درب الأهلي المصري في الصعود لمنصات التتويج في كافة المحافل الدولية.

ووجه عضو مجلس إدارة المريخ السوداني الشكر للنادي الأهلي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وتلبية كافة متطلبات فريقه منذ وصوله للقاهرة، مؤكداً أن الأهلي سيلقى نفس الحفاوة والترحاب بالسودان من منطلق العلاقات الطيبة والتاريخية التي تربط الأشقاء في مصر والسودان على مر التاريخ.

من جانبه رحب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي بالوفد السوداني في مقر الأهلي بالجزيرة، مؤكدا أنهم في بلدهم الثاني مصر، وقام بإهداء رئيس بعثة المريخ درع وعلم الأهلي تقديراً وتكريماً لهم، متمنياً لهم التوفيق.

صحيفة الصيحة