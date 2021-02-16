المريخ يهدي درعه للأهلي ويهنئه ببرونزية المونديال

المريخ يهدي درعه للأهلي ويهنئه ببرونزية المونديال
حرص نادي المريخ على تهنئة النادي الأهلي المصري بالتتويج بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخراً، وقام عمر محمد عبد الله، عضو مجلس إدارة المريخ السوداني ورئس بعثة الفريق في القاهرة بإهداء العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي درع النادي السوداني بهذه المناسبة.
وقال رئس بعثة المريخ السوداني في مصر إن الأهلي المصري شرف الكرة المصرية والعربية والإفريقية في مونديال الأندية ــ كعادته دائما ــ متمنياً أن يسير نادي المريخ والأندية السودانية على درب الأهلي المصري في الصعود لمنصات التتويج في كافة المحافل الدولية.
ووجه عضو مجلس إدارة المريخ السوداني الشكر للنادي الأهلي على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، وتلبية كافة متطلبات فريقه منذ وصوله للقاهرة، مؤكداً أن الأهلي سيلقى نفس الحفاوة والترحاب بالسودان من منطلق العلاقات الطيبة والتاريخية التي تربط الأشقاء في مصر والسودان على مر التاريخ.
من جانبه رحب العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي بالوفد السوداني في مقر الأهلي بالجزيرة، مؤكدا أنهم في بلدهم الثاني مصر، وقام بإهداء رئيس بعثة المريخ درع وعلم الأهلي تقديراً وتكريماً لهم، متمنياً لهم التوفيق.
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
درع هاك الدرع دة يافردة ……… الليلة بدرعوكم ب 3 دروع