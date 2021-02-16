الأهلي المصري يكبّد المريخ السوداني هزيمة ثقيلة





خسر المريخ السوداني في المرحلة الأولى لدور المجموعات لأبطال إفريقيا بعد أنّ انتفض الأهلي المصري في الشوط الثاني ليهزمه بثلاثة أهداف، الثلاثاء.

وكان المريخ السوداني قد قدّم مستوى مميز في الشوط الأوّل، قبل أنّ يقلب ممثل مصر الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله للأهداف الثلاثة.

وسجل للأهلي المصري، محمد مجدي أفشة”57″، محمود كهربا”63″، ووالتير بواليا”71″.

ومنحت النتيجة الأهلي المصري صدارة المجموعة الأولى بثلاثة أهداف، وسيمبا التنزاني في المركز الثاني، فيتا كلوب الكنغولي في الرابع، والمريخ في المرتبة الرابعة.

الخرطوم: باج نيوز