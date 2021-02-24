مجلس المريخ يكشف مصير النابي ومادبو رئيساً للقطاع الرياضي





قال مصدر رفيع بمجلس المريخ، إن رئيس النادي آدم سوداكال لم يصدر قراراً بعد تجاه مدرب الفريق نصر الدين النابي.

ونفى المصدر ان يكون المدير الفني قد تمت إقالته من منصبه كما تم تداوله.

واشار الى انه لم يتم الاجتماع أو الجلوس لمناقشة أسباب الخسارة ومدى تحمُّل الجهاز الفني لها من عدمه.

وخسر المريخ ثاني جولاته في دور المجموعات بالبطولة الافريقية امام فيتا كلوب برباعية اليوم، وقال المصدر إن التغيير الوحيد الذي تم الاتفاق عليه وسيتم القيام به في القطاع الرياضي.

واوضح ان امين خزينة النادي الصادق مادبو مرشح فوق العادة لتولي مسؤولية القطاع الرياضي في الفترة القادمة خلفا للرئيس المستقيل عمر محمد عبد الله.

واشار الى ان المجلس لم يبت في أمر دائرة الكرة بعد ولم يصدر قرارا بشأنها.

صحيفة السوداني