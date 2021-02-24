السودان..دراسة لإصدار حوافز للمغتربين





بحسب مصادر مطّلعة.

أفادت مصادر لـ”باج نيوز”، أنّ الحكومة الانتقالية تعتزم إصدار حوافز للمغتربين.

والأربعاء، وقف وزراء شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة حمزة بلول في حضور محافظ بنك السودان المركزي عل المشاكل والصعوبات التي تعترض الجمهور فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الجديدة المختصة بسعر الصرف.

والأحد، أعلن بنك السودان المركزي توحيد سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار ، في السوقيين الرسمي والموازي.

وانعكس ارتفاع سعر الدولار على زيادة في أسعار السلع الأساسية خاصة المستوردة منها، ما أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن السوداني، وزيادة معاناته.

ويعيش السودان فترة انتقالية منذ أبريل 2019، بعد عزل الجيش عمر البشير من الحكم على خلفية احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية.

باج نيوز