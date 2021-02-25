مناوي : لسنا مرتزقة و (الدعم السريع) هو من طاردنا وأدخلنا إلى ليبيا





قال رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني اركو مناوي إن اللقاء الذي جمعه مع قائد الدعم السريع حميدتي في إنجمينا، أسس لسلام جوبا بأكمله.

ورفض مناوي الاتهامات الموجهة لقواته بأنها مرتزقة تعمل مع احد أطراف الصراع في ليبيا، وكشف في حوار مع (السوداني) ينشر داخل العدد، أن الدعم السريع هو من طارد قواته حتى أدخلها إلى ليبيا.

وأكد مناوي أن السودان يحتاج لتسامح سياسي اجتماعي وحوار حقيقي بين الجميع. واضاف: “إذا كنت لا تريد المؤتمر الوطني اجعل هذا الشعب يتحاور”.

وأنتقد طريقة عمل لجنة ازالة التمكين وقال: “إن لم تكن عضواً في لجنة إزالة التمكين فسيتم (أكلك)”.

وقال مناوي ان قوات حركة جيش تحرير السودان التي يتحدث عنها البعض بأنها تحتل الخرطوم دخلت بمعرفة الجيش والآن تحت ضيافته، واضاف: “لكن أصحاب الأفق الضيق لا يرون السودان إلا في ملتقى النيلين”.

الخرطوم: عطاف محمد مختار

صحيفة السوداني