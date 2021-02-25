مناوي : لسنا مرتزقة و (الدعم السريع) هو من طاردنا وأدخلنا إلى ليبيا
قال رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني اركو مناوي إن اللقاء الذي جمعه مع قائد الدعم السريع حميدتي في إنجمينا، أسس لسلام جوبا بأكمله.
ورفض مناوي الاتهامات الموجهة لقواته بأنها مرتزقة تعمل مع احد أطراف الصراع في ليبيا، وكشف في حوار مع (السوداني) ينشر داخل العدد، أن الدعم السريع هو من طارد قواته حتى أدخلها إلى ليبيا.
وأكد مناوي أن السودان يحتاج لتسامح سياسي اجتماعي وحوار حقيقي بين الجميع. واضاف: “إذا كنت لا تريد المؤتمر الوطني اجعل هذا الشعب يتحاور”.
وأنتقد طريقة عمل لجنة ازالة التمكين وقال: “إن لم تكن عضواً في لجنة إزالة التمكين فسيتم (أكلك)”.
وقال مناوي ان قوات حركة جيش تحرير السودان التي يتحدث عنها البعض بأنها تحتل الخرطوم دخلت بمعرفة الجيش والآن تحت ضيافته، واضاف: “لكن أصحاب الأفق الضيق لا يرون السودان إلا في ملتقى النيلين”.
الخرطوم: عطاف محمد مختار
صحيفة السوداني
تعليق واحد
الاخ مناوى لا اصدقك لان مافى دوله بتفتح حدودها لحركات مسلحه وتعادى دوله جاره الا لو فى مشاكل بينهما لدوله اخرى الا لاعتبارات سياسية وكيدية ام استخدامهم كمرتزقه حسب القانون الدولى وكيف وهل ليبيا بلد هامل تدخل سيارات محملة اسلحة وزخائر وكيان بشرى من جنود العبها على شخص غير مطلع كالمواطن السودانى والامر مردود لك وليست هى الحقيقة واى دوله وحتى لو اختلفنا معها تانى بقوة السلاح والقتل والنهب ومن الذى يتاذى هو المواطن البسيط السودانى والان القصة وضحت وهل الان اتيتم حقيقة الى الحكم بانتخابات ام تسامح وسلام ووضع السلاح ارض ومن ثم الالتزام بشروط السلام وما تتطلبه المرحله والانتخابات قادمه وحنشوف من الخاسر ومن الكاسب حاسب ما تعملوها مليشات وزعزعة امن الوطن لانه هو الورقه الاخيرة لكم لان الوطن به رجاله وجيشه وامل ان تفرغ كل العاصمه من تلك المليشات وتغربل ولمن يصلح يجند والاخرين يسرحوا لعدت عوامل وظروف منها العمر والمؤهل والبنية وايضا التمحيص و والفيش لان معظهم ارتكبوا اعمال قتل ونهب ضد الوطن وربما غرر بهم من قبلكم والان الوضع واضح ونامل ان نسمع تسريح فورى لتلك القوات لان الجيش الاب يكفى والميزانية لا تسمح بذلك الان ونامل ان نسمع تضحيات من قبلكم ودعنا من البطولات الزائفه والحقائق واضحة دوليا لكل من ارتكب وهتك لاعراض المواطن السودانى وتصفيات ونامل ان الصفحة تطوى بكل المرارات والتى حقا اضرت بامن دارفور اولا ودفع الفاتورة المواطن البيسط وليست الحركات الحالية ونامل بان تكون الحركات وعت الدرس لان المواطن السودانى حقا لا يستحق ذلك والمثال الحى كل الاقاليم الاخرى لم تشارك فى تمزيق وقتل ونهب والخ وهم الاجدر لقيادة المرحلة ونامل الديمقراطية والانتخابات تضع حد لمشاكل الوطن وتاتى بالمواطن النظيف حقا ؟؟ والسيرة الوطنية المشرفه وهم كثر من ابناء الوطن فى الداخل والخارج لو تكلمنا بالوطن وليست فصايل وجزء من قبيله دارفوريه
لا حركات تمثل ال نفسها فقط؟ ودى الحقيقة ولكن الباب مفتوح الان لرؤية وطنية جامعه لتحقيق الامن والسلام والمحي=بة فى ربوع الوطن وهل يتحقق مع حركات انهجتك ايسلوب القتل والحرب بان تخلق سلام حقيقى لاقليم دارفور ونامل ان نسمع ونرى حقائق وليست سلطات وتوزر وجرى ورتاء كراسى الحكم ونحن نتفرج على المسرحية وسوف الايام تعكس الواقع الحقيقى لمن هو الوطنى ومن المتكسب وصاحب الاجنده الخاصه والخ