الجوخ: عبد الحي يوسف” تاجر عملة ولدينا الدليل





كشف المسؤول المفوض لقناة طيبة الفضائية ماهر أبو الجوخ، عن عمل القيادي الاخواني المتشدد عبد الحي يوسف، في تجارة العملة. وقال أبو الجوخ، خلال برنامج “المشهد” بالتلفزيون القومي مساء الأربعاء، أن لديه مستندات تثبت تورط عبد الحي في تجارة العملة والتعامل في السوق السوداء للعملة بأموال، وتوعد بفتح بلاغات ضده. وأوضح بحسب صحيفة اليوم التالي أن عبد الحي ترك مديونيات خلفه للعاملين، ونبه إلى أنه كان يستعين بالرئيس المعزول ونائبه علي عثمان محمد طه، للحصول على أموال.

الخرطوم ( كوش نيوز)